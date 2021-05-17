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Unkapanı Kavşağı Köprüsünün yıkılması trafik yoğunluğuna yol açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ve tramvay alt geçidi yapımı dolayısıyla Unkapanı Kavşağı Köprüsünün yıkılması sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mücahit Türetken   | 17.05.2021
Unkapanı Kavşağı Köprüsünün yıkılması trafik yoğunluğuna yol açtı Fotoğraf: Lokman Akkaya/AA

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB)  olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle başlattığı çalışmayla Unkapanı Kavşağı Köprüsünün yıkımı gerçekleştirildi. Kavşağın kolları da kaldırılarak trafik dönel kavşak şekline dönüştürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" sürecinin ardından başlayan kademeli normalleşmenin ilk gününde kavşak çalışmaları trafiği olumsuz etkiledi.

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası yönünde Aksaray ve Fatih istikametinde sabah erken saatlerde başlayan trafik yoğunluğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Eminönü yönünden Ragıp Gümüşpala Caddesi, Eyüpsultan yönünden ise Kadir Has Caddesi ve Üsküplü Caddesi'nde devam ediyor. Köprünün Beyoğlu tarafında Tershane ve Refik Saydam caddelerinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Ayrıca bu caddelerle bağlantılı yollarda da trafik zaman zaman aksıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre "Unkapanı Kavşağı Köprü Yenileme ve Tramvay Alt Geçidi İnşaatı" işi kapsamında trafik akışı 3 ay süre ile yeni oluşturulacak olan dönel kavşaktan sağlanacak. Bu süreçte yeni köprülü kavşak imalatı yapılacak ve yağmursuyu ile atık su hatları yenilenecek. 31 Temmuz 2021'e kadar bu çalışmalar tamamlanacak ve kavşak trafiğe açılacak.

Ayrıca çalışma kapsamında Cibali'ye kadar tamamlanmış olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı bölgesinde 350 metre uzunluğunda alt geçit inşa edilecek. Alt geçit çalışmalarının ise 31 Temmuz 2022'de bitirilmesi hedefleniyor.

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Unkapanı Kavşağı Köprüsünün yıkılması trafik yoğunluğuna yol açtı