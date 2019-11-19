Euro
6.35
Dolar
5.72
BIST 100
107,126.10
Altın
1,470.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törende konuşuyor
logo
Türkiye

Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek

Bursa'da kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar öğretmenlere ve yanlarındaki bir öğrenciye ücretsiz hizmet verecek.

Sinan Balcıkoca   | 19.11.2019
Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek

Bursa

Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 144 kabiniyle saatte 1500 yolcu taşıma kapasitesine sahip teleferiğin kışlık bakımları tamamlandı.

Bursa Teleferik, 19-25 Kasım'da öğretmenlere ve yanında gelen bir öğrenciye tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlayacak.

Öğretmenlerin bu hizmetten faydalanabilmesi için öğretmen kimliğinin ibrazının zorunlu olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek

Uludağ'a çıkan teleferik öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek

İnşaattan düşerek ölen işçinin patronlarına hapis cezası

Tekstil firmalarının yurt dışındaki testleri daha ucuza Bursa'da yapılabilecek

Otomotiv sektörü 10 ayda 7 ülkeye ihracatta geçen yılı solladı

Otomotiv sektörü 10 ayda 7 ülkeye ihracatta geçen yılı solladı
Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 3,2 büyüklüğünde deprem
FIAT Motor Sporları Takımı, 2 yılda 24 pilot ve co-pilot kazandırdı

FIAT Motor Sporları Takımı, 2 yılda 24 pilot ve co-pilot kazandırdı