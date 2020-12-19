Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Türkiye

Ulucanlar Cezaevi önündeki tarihi çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı

Ulucanlar Cezaevi önündeki 135 yıllık tarihi çeşmeden mahkumlara ait olduğu belirlenen kesici aletler zulası çıktı.

Fırat Taşdemir   | 19.12.2020
Ulucanlar Cezaevi önündeki tarihi çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı

Ankara

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulucanlar Cezaevinin önündeki tarihi çeşme restorasyona alındı. Çeşmenin etrafında kazı çalışması yapan ekipler, çeşmenin hemen yanında bir dönem cezaevinde kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen kesici aletler ve oksitlenmiş şişlerin yer aldığı zula buldu. 

Uzun yıllardır tarihi çeşmenin içinde olduğu tahmin edilen aletler, Ulucanlar Cezaevi Müzesinde sergilenecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, cezaeviyle ilişkili olan eşyaları müzede sergileyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Altındağ'da 135 yıllık Hapishane Çeşmesi ile yaklaşık 250 yıllık Öksüzce Çeşmesi'ni restore etmeye başladık. Ulucanlar Cezaevi müzemizin hemen yanındaki Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonu sırasında bazı kesici aletler bulundu. Çeşmeden böyle bir şey çıkması bizi oldukça şaşırttı. Uzun yıllardır orada olduğu çok net. Çeşmeden çıkan kesici aletleri Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bu tür aletlerin sergilendiği alana koyacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs aşısı turizme 'umut aşıladı'
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 76 milyonu geçti
SGK Kovid-19'dan vefat eden sağlık çalışanlarının işlemlerine dair yol haritasını belirledi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay verdi
İtalya'da Noel ve yılbaşı döneminde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak

Benzer haberler

Ulucanlar Cezaevi önündeki tarihi çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı

Ulucanlar Cezaevi önündeki tarihi çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı