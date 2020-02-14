Euro
6.57
Dolar
6.06
BIST 100
120,540.50
Altın
1,576.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor
logo
Türkiye

Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin yardımcı pilot F.P'nin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Filiz Kınık Öz,Ali Cevahir Aktürk   | 14.02.2020
Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. 

Soruşturma kapsamında, dün tedavi gördüğü hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot F.P'nin "Olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söylediği" öğrenildi.

Kaptan pilot M.A. ile uçağı piste indirmeye karar verdiklerini, piste indikten sonra uçağın kaydığını ve kaptan pilotun uçağı tutmaya çalıştığını aktaran yardımcı pilot F.P'nin, kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Öte yandan, F.P'nin kazaya dair kendisine yöneltilen bazı soruları da "hatırlamıyorum" diyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi

Benzer haberler

Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı

Uçak kazası soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesinin detayları ortaya çıktı

Kaza soruşturmasında yardımcı pilotun şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı

Uçak kazası soruşturmasında kabin görevlilerinin ifadesi alındı

Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek

Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek
Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesine başvuruldu

Uçak kazası soruşturmasında pisti pas geçen pilotların ifadesine başvuruldu

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara verildi

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmalarına ara verildi