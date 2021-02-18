'Türkiye'nin Niagarası' Kapuzbaşı Şelaleleri'nde kar güzel görüntüler oluştu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan ve zirvedeki kar kütleleri ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 2 gündür etkili olan kar dolayısıyla kartpostallık görünüme büründü.
Kayseri
Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana'nın Aladağ ile Kozan ilçelerine de 40 kilometre uzaklıkta olan ve 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, misafirlerine kışın da görsel şölen sunuyor.
Şelaleler, Kayseri'nin yanı sıra diğer illerden de gelen doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.