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Türkiye

Türkiye'de 9 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

Sefa Şahin   | 21.05.2021
Türkiye'de 9 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 846 oldu.

Ağır hasta sayısı 1977 oldu, 8 bin 852 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi.

Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951, vefat sayısı 45 bin 840 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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