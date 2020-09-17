Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantıların 4’üncüsü başladı

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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsünün NATO Karargahı'nda başladığını bildirdi.

Sarp Özer   | 17.09.2020
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başladı

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." açıklamasında bulundu.

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