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İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’nın çevresinde Filistinlilere müdahale ediyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 10.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara /12.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- İsrail’in Mescid-i Aksa’ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Kudüs)

4- Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.45) 

5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor maçları gerçekleştirilecek.

(Afyonkarahisar/İstanbul/17.00) 

8- Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensupları ile bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) 


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