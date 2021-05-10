Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara /12.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- İsrail’in Mescid-i Aksa’ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
(Kudüs)
4- Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.
(Ankara/10.45)
5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
6- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off çeyrek final rövanş maçları yapılacak.
7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor maçları gerçekleştirilecek.
(Afyonkarahisar/İstanbul/17.00)
8- Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensupları ile bir araya gelecek.
(İstanbul/14.00)
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