Euro
8.61
Dolar
7.13
BIST 100
1,511.41
Altın
1,847.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırklareli'de derelerin taşması sonucu ev ve sokaklarda mahsur kalan kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

02.02.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"na katılacak.

- Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek Çiftçi Buluşması programının açılışında konuşacak.

(Ankara/13.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Küçükçekmece İlçe Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Kars/13.30-20.30)

6- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Kantinciler Esnaf Odası, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu ile Türkiye Fırıncılar Federasyonunu ziyaret edecek.

(Ankara/10.15/11.00/12.00)

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Ocak ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

9- TÜİK, 2010-2019 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lefkoşa)

11- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile bir araya gelecek.

(Berlin)

12- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) 

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

14- Süper Lig'in 23. haftası Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/16.00/Rize/İstanbul/19.00)

15- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu ikinci etap mücadelesi Polonya, D Grubu ikinci etap maçları ise Rusya'da başlayacak.

- C Grubu'nda yer alan VakıfBank ilk maçında ev sahibi ülkeden LKS Commercecon ile karşılaşacak, D Grubu'nda bulunan Eczacıbaşı VitrA, Almanya'dan Allianz MTV ile karşı karşıya gelecek.

(Lodz/20.00/Kaliningrad/17.00)

16- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da elemelerinde mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın erkek ve kadın basketbol turnuvalarının kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

(Mies/12.30)

17- Basketbolda Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek.

(Mies/18.00)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi
Salgın kısıtlamalarına karşı gösteriler Avrupa'daki birçok ülkeye sıçradı
Japonya'da Kovid-19 salgınında 'Evde kal' çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti
Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşti

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi