Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Basına kapalı toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.