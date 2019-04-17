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Türkiye

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.04.2019
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Basına kapalı toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

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