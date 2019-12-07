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Türkiye

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylandı.

Zuhal Demirci   | 07.12.2019
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Ankara

İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarından kaynaklanan tüm egemenlik haklarını ve/veya yetkilerini kullandığı deniz alanlarının, bütün ilgili faktörler göz önünde bulundurularak adil ve hakça sınırlandırılmasının yapılmasını kararlaştırdı.

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