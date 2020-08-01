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Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da 60 bin aileye kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Pakistan'da ihtiyaç sahibi 60 bin aileye kurban eti yardımında bulunulacak.

Mehmet Kaman   | 01.08.2020
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da 60 bin aileye kurban eti dağıtacak Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Karaçi

TDV Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü ve Pakistan kurban organizasyonu sorumlusu Yavuz Kocamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'daki çalışma ortaklarından Beytusselam Derneği ve Karaçi'de Muslim Hands Derneği ile ülkenin Peşaver ve Ketta bölgelerinde kurban kesimi ve et dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Kocamış, ülkede milyonlarca sivilin zor şartlar altında yaşadığını belirterek, maddi yetersizlikler nedeniyle birçoğunun kurban kesemediğinin altını çizdi.

Pakistanlı kardeşlerine bayram sevinci yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kocamış, "Pakistan’da Kurban Bayramı süresince 16 bin 450 kurban hissesini 60 bin aileye ulaştıracağız. Türk milletinin Diyanet Vakfı vesilesiyle Pakistanlı kardeşlerine gönderdiği kurban hediyesinin, Türkiye ile Pakistan arasında bulunan dostluk bağlarını daha da pekiştireceğine inanıyoruz." dedi.


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