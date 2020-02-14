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Türkiye Bankalar Birliğinden emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin, "Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır." denildi.

Murat Birinci   | 14.02.2020
Türkiye Bankalar Birliğinden emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti.

TBB'den yapılan açıklamada, emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların TBB ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruluşlarınca haberler yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmadığı bildirildi.

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