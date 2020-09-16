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Türkiye

Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib’deki gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacak

Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştirecek.

Sarp Özer   | 16.09.2020
Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib’deki gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri heyetleri bugün bir araya gelecek.

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durum ele alınacak. 

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