Türk ve Rus askeri heyetleri İdlib’deki gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacak
Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştirecek.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri heyetleri bugün bir araya gelecek.Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durum ele alınacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.