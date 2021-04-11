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Türk Polis Teşkilatının 176. yılı Gökpınar Gölü'nde Türk bayraklı dalışla kutlandı

Sivas'ta, Yıldız Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçede doğal akvaryumu andıran ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkati çeken Gökpınar Gölü'ne dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

Serhat Zafer   | 11.04.2021
Türk Polis Teşkilatının 176. yılı Gökpınar Gölü'nde Türk bayraklı dalışla kutlandı

Sivas

Gürün Kaymakamı Ahmet Tan, Erzincan'da özel harekat polisi olarak görev yapan Ömer Faruk ve babası Alparslan Güler, göle dalış gerçekleştirdi.

Ömer Faruk Güler, su altında Türk bayrağı açarak bir süre dalışına bu şekilde devam etti.

Daha sonra Gürün Kaymakamı Ahmet Tan, günün anısına göle balık yavrusu bıraktı.

Kaymakam Tan, halkın huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan polislerin günlerini kutladı.

Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı Alparslan Güler de polis babası olarak Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini söyledi.

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