Türk-İş'ten Aytun Çıray'a 'asgari ücret' tepkisi

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Çıray'ın asgari ücret açıklamasına ilişkin, "Hem Türk-İş'in verdiği mücadeleye hem de asgari ücretli yüz binlerce çalışanın çıkarlarına gölge düşürdü." dedi.

ANKARA - Özcan Yıldırım

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Başkanları Ergün Atalay'ın Zonguldak'ta katıldığı bir programda, son dönemde ülke ekonomisindeki gelişmelere dikkati çekerek, "İmkanı olan işverenler aralık ayını beklemeden asgari ücreti 2 bin lira yapsın" çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Atalay'ın bu çağrısı üzerine sosyal medya üzerinden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın, "İşçi haklarını korumak ve asgari ücretin artması için hükümetten değil, işverenden yardım istiyor. Bu yardımı da 'çocuğunuzun başı için, iş yerinizin bereketi için' gibi cümlelerle dilenir gibi yapıyor." ifadelerini kullandığını belirten Ağar, işçilerden gelen yoğun tepkilere rağmen Çıray'ın körü körüne yaptığı açıklamalara devam ettiğini söyledi.

Yapılan çağrının, 2019'un Ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücretten önce imkanı olan işverenlerin çalışanlarına ekim, kasım ve aralık aylarında zam yapmasını içerdiğini vurgulayan Ağar, şunları kaydetti:

"Çıray, yüz binlerce çalışanı ve ailesini ilgilendiren bu anlamlı çağrıyı siyaset malzemesine dönüştürdü. Adeta mal bulmuş mağribi gibi Türk-İş'i ve Genel Başkanımızı hedef alan ifadeler kullanan Çıray, ipe sapa gelmeyen açıklamalarıyla hem Türk-İş'in verdiği mücadeleye hem de asgari ücretli yüz binlerce çalışanın çıkarlarına gölge düşürdü."

"Türk-İş, ucuz siyasi çekişmelere malzeme yapılmayacak önemli bir kurum"

Ramazan Ağar, Çıray'ın adeta işveren temsilcisi gibi hareket ettiğini dile getirerek, "İşverenlere çalışanlarına zam yapmaları çağrısında bulunduk ama karşılığında ses Aytun Çıray'dan geldi. Çıray'ı birçok partide yer alan hızlı bir siyasetçi olarak tanıyorduk ama işveren temsilcisi kimliğini de öğrenmiş olduk." dedi.

Ağar, Türk-İş'in 1 milyona ulaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu, 66 yıldır ise tüm çalışanların güvencesi olduklarına değindi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil eden Türk-İş'in sadece pazarlık masasında değil her ortamda çalışanların hak ve çıkarları için mücadele verdiğini ifade eden Ağar, şöyle konuştu:

"Türk-İş, ucuz ve gündelik siyasi çekişmelere malzeme yapılmayacak kadar köklü ve önemli bir kurumdur. Türk-İş'e yönelik her karalayıcı davranış aynı zamanda yüz binlerce çalışana da yapıldığı için kimse alttan almamızı ve sineye çekmemizi dün olduğu gibi bugün de beklemesin."