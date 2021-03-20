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Türk Hava Kuvvetleri, ABD savaş uçaklarına uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yaptı

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına, "Joint Protected Entry" tatbikatı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yapıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 20.03.2021
Türk Hava Kuvvetleri, ABD savaş uçaklarına uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Joint Protected Entry Exercise kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapılan anlara ilişkin videoya da yer verildi.

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