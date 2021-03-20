Türk Hava Kuvvetleri, ABD savaş uçaklarına uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yaptı
ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına, "Joint Protected Entry" tatbikatı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hava sahasında yakıt ikmali yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Joint Protected Entry Exercise kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
"Joint Protected Entry Exercise" kapsamında, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edildi. pic.twitter.com/TagGiUdlLX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021
Paylaşımda, yakıt ikmali yapılan anlara ilişkin videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.