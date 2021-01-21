Euro
8.95
Dolar
7.36
BIST 100
1,577.31
Altın
1,871.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi defnedildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu yaşamını yitiren uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun cenazeleri Çorum'da toprağa verildi.

Kemal Ceylan   | 21.01.2021
Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi defnedildi Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi Çorum'da defnedildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu yaşamını yitiren Suruç Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli'nin cenazeleri, Çorum Akşemseddin Camisinde düzenlenen törenin ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. ( Kemal Ceylan - Anadolu Ajansı )

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması sonucu vefat eden Suruç Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli'nin cenazeleri, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından kara yoluyla dün gece Çorum'a getirildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan ve sabah alınan cenazeler ilk olarak babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler Akşemseddin Cami'ne götürüldü.

Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'nin babası Aycan, annesi Songül ve eşi Merve Serpinli, cenaze töreninde gözyaşı döktü.

Patlamadan yaralı kurtulan Merve Serpinli, tekerlekli sandalyeyle katıldığı cenazede, eşi ve çocuğuyla Türk bayrağına sarılı tabutlarına dokunarak vedalaştı.

Uzman çavuş ve oğlunun cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları ile Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün meydana gelen olayda, Barış Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede tüp patlaması meydana gelmiş, olayda evde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetmiş, eşi ve kızı yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dr. Fauci ABD Başkanı Biden'ın COVAX'a katılma niyetini içeren talimat yayımlayacağını duyurdu
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan 'Yarıyıl tatilinde çekirdek aile dışında bir araya gelinmesin' uyarısı
Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına Kovid-19 aşısı yapıldı
Şili, Çin'in Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın acil durum kullanımını onayladı
İsrail'de karantina ve aşılamaya rağmen günlük Kovid-19 vakaları yüksek seyrediyor

Benzer haberler

Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi defnedildi

Tüp patlamasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlunun cenazesi defnedildi

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl 'beyaz örtü'ye büründü

Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü

Kovid-19'u atlatan Demir: Nefes almakta bile çok zorlanıyorum

Kovid-19'u atlatan Demir: Nefes almakta bile çok zorlanıyorum
Kale restorasyonunda fark edilen tarihi asma ağacına özenli bakım

Kale restorasyonunda fark edilen tarihi asma ağacına özenli bakım
Türkiye'den 107 ülkeye 7,6 milyon dolarlık pul biber ihracatı

Türkiye'den 107 ülkeye 7,6 milyon dolarlık pul biber ihracatı