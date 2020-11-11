Tüm illerde yoğun cadde, sokak ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı
İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirileceğini bildirdi.
Ankara
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İçişleri Bakanlığı, tüm il valiliklerine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içme yasağı getirileceğini bildirdi.
Valilerce salgının seyri takip edilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.
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