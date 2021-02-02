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TÜGVA, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

Mustafa Hatipoğlu   | 02.02.2021
TÜGVA, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

Sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri meydanda toplanarak, Malcolm X'in "İslam'a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil İslam'a sövmenin hürriyetini istiyor." ile Cemil Meriç'in "Kıyasıya bir savaştı bu, haçla hilalin, batıyla doğunun, imanla inkarın savaşı.." sözlerinin yazılı olduğu pankartlar açtı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu burada yaptığı konuşmada son günlerde yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü belirterek, "28 Şubat zihniyetinde gördüğümüz Batı Çalışma Grubu gibi bugün 2021 yılında Boğaziçi Çalışma Grubu gibi bir grup oluşturmaya ve gençlerimizi, öğrencilerimizi maalesef fişlemeyle ilgili çalışmalara şahit oluyoruz. Bunları yaparken de ortak değerlerimize bir saldırı görmekteyiz. Başta bu konuda Kabemiz olmak üzere bütün milli manevi değerlerimize sonuna kadar bağlı kalacağımızı bir kez daha haykırmak istiyoruz. Sapkın LGBT'li bir gençlik değil, yerli ve milli bir gençlik için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

TÜGVA adına basın açıklamasını okuyan İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan ise, "Büyük çoğunluğun Müslüman olduğu topraklarımızda İslam’a ve kutsallarına hakaret etmekten çekinmeyenlerin, LGBT sapkınlığı adına özgürlük çığırtkanlığı yapanların, hakikatte kendilerinden başka hiçbir düşünce ve inanca yer tanımadıkları tescillenmiştir." diye konuştu.

Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama’yı tahkir etme gayreti içerisine girildiğini anlatan Şanlan, "Her fırsatta düşünce, fikir ve inanç özgürlüğünden bahseden güruh, bu hakaretin karşısında duran öğrencilere yönelik fişleme kampanyası başlatarak cesaretin, saygının ve hoşgörünün sefaletini yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

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