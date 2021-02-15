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TSK'nın 4 günlük zorlu Pençe Kartal-2 Harekatı'nın ayrıntıları netleşti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat saat 02.55'te başlattığı "Pençe Kartal-2 Harekatı"nı tamamladı.

Sarp Özer   | 15.02.2021
TSK'nın 4 günlük zorlu Pençe Kartal-2 Harekatı'nın ayrıntıları netleşti

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek için teröristler tarafından Gara bölgesinde kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat saat 02.55’te başlattığı "Pençe Kartal-2 Harekatı"nı tamamladı.

Edinilen bilgiye göre harekat, hassas koordinasyon ve planlamalar sonrası hayata geçirildi.

Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf amacıyla ayrıntılı bir plan ve hazırlık yapıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı, bölgeye uygun arazi modellemeleri yaparak yoğun eğitimler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe Kartal-2 Harekatı" açıklaması

Gerek harekatın planlanması gerekse icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami özen gösterdi.

Uçaklar aynı anda hedefleri vurdu

Harekatın başlama emrinin verilmesiyle birlikte yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filolardan 41 uçak gökyüzüyle buluştu.

Uçakların, bölgedeki tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, "Havadan İhbar Kontrol Uçağı", tanker uçakları ve SİHA'lar da görev aldı. Yaklaşık 4 gün süren operasyonda görevli uçaklara, tanker uçaklar tarafından sürekli yakıt ikmali yapıldı.

Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargahtan oluşan 50’den fazla hedefin havadan başarıyla vurulmasının ardından kara operasyonu safhasına geçildi.

Kara unsurları saat 04.55'ten itibaren 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğindeki harekat bölgesine "uçan kale" olarak nitelendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı CH-47 Chinook helikopterleri ile indirildi.

Milli Savunma Bakanlığından 'Pençe Kartal-2 Harekatı' açıklaması: 33 terörist etkisiz hale getirildi

3 giriş, 9 oda ve 7 demir kapılı mağara

Gece görüş imkanlarının yanı sıra bölge ve hava şartlarına uygun her türlü teçhizatla donatılan Mehmetçiğin, terör yuvalarına yönelik harekatı karadan ve hava destekli devam etti.

İstihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü tarafından alıkonulan vatandaşların Gara bölgesindeki bir mağarada olabileceği yönündeki bilgilere göre harekat sürdürüldü.

Bu kapsamda, dere yatağı ve her iki yanında yüzde 60 meyil olan mağaraya yoğunlaşıldı. Söz konusu mağaranın olduğu bölgede seçilen 3 noktaya helikopterlerle indirme ve hava hücum harekatı düzenlendi.

Zorlu arazideki 3 girişi tespit edilen mağara, 9 oda ve 7 demir kapısı ile dikkat çekti. Mağaranın zemininin beton dökülerek düzleştirildiği, tavanının ise sera naylonuyla kaplandığı belirlendi.

Genişliği 1,20 metre, yüksekliği zaman zaman 2 metreye ulaşan tünellerin bulunduğu mağaranın çıkışında ise yarım metre yüksekliğinde duvar olduğu dikkati çekti.

Harekatın üçüncü gününde mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, Mehmetçik tarafından yakalandı. Dördüncü günde de aynı noktadan kaçmaya çalışan başka bir terörist daha yakalandı.

Operasyonun devamında bu teröristlerden alınan bilgilerden de yararlanıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe Kartal-2 Harekatı" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne geldi. Harekatı gün boyunca Harekat Merkezi'nden takip eden Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )


13 vatandaşı şehit ettiler

Yoğun çatışmaların ardından kontrol altına alınan mağaradaki aramalarda, alıkonulan 13 kişinin naaşına ulaşıldı.

İlk incelemede, masum ve silahsız vatandaşlardan birinin göğsünden, 12'sinin ise sözde mağara sorumlusu terörist tarafından başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edildi.

PKK’lı teröristlerin acımasızlığı, sağ yakalanan 2 teröristin ifadelerine de yansıdı.

Teröristler, sözde mağara sorumlusunun, mağaraya yönelik harekatın başlangıcında, 13 vatandaşı şehit ettiğini anlattı.

Öte yandan, mağaradaki teröristlerin tamamı Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Harekatta 2'si sağ, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgeden bu sayının artacağı yönünde bilgiler geldi.

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