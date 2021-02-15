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Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükelçisi çağırılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi.

Şerife Çetin   | 15.02.2021
Dışişleri Bakanlığı: ABD Büyükelçisi çağırılarak 'en kuvvetli şekilde' tepkimiz dile getirildi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin PKK katliamına ilişkin açıklamasına yönelik tepkinin "en kuvvetli şekilde" dile getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi David Satterfield bugün bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilediği mesajında, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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