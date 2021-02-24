Euro
8.72
Dolar
7.17
BIST 100
1,516.26
Altın
1,807.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Gül konuşuyor Bartın'da batan yük gemisi su altı kamerasıyla görüntülendi
logo
Türkiye

TRT World Forum, dijital tartışmalarda 'Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi'ni' ele alacak

TRT World Forum tarafından "Küresel Düzende Yeni Dinamikler" başlığında düzenlenen dijital tartışmalar serisinde "Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi" ele alınacak.

Muhammed Boztepe   | 24.02.2021
TRT World Forum, dijital tartışmalarda 'Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi'ni' ele alacak

Ankara

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre, TRT World Forum ile TRT World Citizen'ın iş birliğinde düzenlenecek oturumun moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan yapacak.

Kovid-19'un küresel halk sağlığı üzerindeki etkilerinin tartışılacağı, ayrıca aşı diplomasisinin ortaya çıkışı, aşı milliyetçiliği ve aşı rekabetinin sonuçlarının konuşulacağı oturuma, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Irshad Ali Shaikh, Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi Kıdemli Klinik Öğretim Görevlisi Bharat Pankhania ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktör Yardımcısı Ahmed Ogwell Ouma konuk olarak katılacak.

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak oturum, TRT World Forum ile TRT World Citizen'ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ile AstraZeneca arasında aşı teslimatı karmaşası
Kovid-19 aşılama takviminde ilk aşamanın sonuna gelindi
Vaka sayısı en düşük il olan Hakkari'de normalleşme beklentileri arttı
TÜBİTAK'ın 'COVID-19 ve Toplum' etkinliği salgının sosyal etkilerine ışık tuttu
Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Aydoğan: Ek bir hastalığı olmayan insanlar da virüsten etkilendi

Benzer haberler

TRT World Forum, dijital tartışmalarda 'Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi'ni' ele alacak

TRT World Forum, dijital tartışmalarda 'Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi'ni' ele alacak

'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections'a konuk olacak

TRT World Forum 'Dijital Tartışmalar' serisi başlıyor