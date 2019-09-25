TRT Genel Müdürü Eren: TRT Spor 2 ile Türk sporu yeni bir döneme başlıyor
TRT Genel Müdürü Eren,"Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük." dedi.
Istanbul
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yayın hayatına başlayacak TRT Spor2 kanalıyla ilgili, "Sporu bütün yönleri ile vatandaşlarımızla buluşturacak, toplumdaki spor kültürünü geliştirecek, sporun yaygınlaşmasını, hemen her yaştan insanımızla buluşturmayı sağlayacak yayınlar yapacak yeni bir kanala ihtiyaç oluğunu düşündük." değerlendirmesinde bulundu.
İbrahim Eren, yaptığı açıklamada, sporun yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna inandığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Profesyonel olarak bir spor dalı ile uğraşanların yanı sıra sporu bir hafta sonu aktivitesi olarak değerlendirenler de az değil. Dünyada hızla gelişen sağlıklı yaşam amaçlı spor eğilimlerini hepimiz yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de artık her mahallede spor merkezlerinin açıldığını ve halkımızın spor tesislerine akın ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Şu çok açık görülüyor ki tesisleşme yatırımları sayesinde insanlar özellikle çocuklarının spor yapmasına çok önem vermeye başladı. Herkesin spor ile ilişkisi farklı bir şekilde kendini gösteriyor.
Sporu keyifli bir vakit geçirme, bir seyir etkinliği olarak gören geniş bir kitle de var. Dünyanın her yerinde bu kitleyi görmek mümkün. Bugün dünya nüfusunun yüzde 70'i bir şekilde spor ile ilgileniyor. Dünya nüfusunun yüzde 24'ü her yıl en az bir defa bir maça gidiyor. İnsanların ilgi ve merakını gösteren bu verilerin yanı sıra hayatımızı çok yönlü etkileyen spor, büyük bir ekonomiye yön veriyor. Spora harcanan sıcak para tam 500 milyar dolar seviyesinde. Tekstil, reklam, gıda, sağlık gibi spor ile ilgili diğer endüstrileri de dahil ettiğimizde 1,6 trilyon dolarlık dev bir bütçe karşımıza çıkıyor."
"Olimpiyat oyunlarının yeni adresi de TRT Spor2 olacak"
TRT Spor2'nin içeriği hakkında bilgiler de veren Eren, tüm federasyonlar ile ulusal ve uluslararası bütün faaliyetlere açık olduklarını vurguladı.
Birçok branşı izleyiciye ulaştıracaklarını anlatan Eren, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bakanlık ile yaptığımız yayın planlaması ile federasyonlar da müsabaka takvimini hazırlarken kanalımızın yayın akışını dikkate aldı. Atletizm, yüzme, güreş, tenis, eskrim, geleneksel spor dalları, okçuluk, masa tenisi, basketbol, buz hokeyi gibi birçok branştaki müsabakaları canlı ya da banttan ama mutlaka izleyiciye ulaştıracağız. Ayrıca, engelli (paralimpik) sporcularımızın da faaliyetlerini yakından takip edeceğiz. Bütün bunların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Sporun Tabana ve Kitlelere Yayılması Projesi' kapsamında spor kültürünü büyütecek programlar, sporda büyük başarılara imza atmış sporcularımızın hayat hikayeleri de kanalımızda yer alacak.
TRT'nin bir klasiği haline gelen olimpiyat oyunlarının yeni adresi de bundan böyle TRT Spor2 kanalımız olacak. Dünya ve Avrupa atletizm şampiyonaları geniş bir şekilde ekranlarımızda yer alacak. Her hafta sayısız canlı yayın... Branşlardan haberler, önemli gelişmeler... Sporcuların sadece müsabaka anları değil, yaşam kesitlerinden örnekler ve kampları da yeni kanalımızda olacak."
"Artık futbol haricindeki branşlar da ekranlarda daha fazla yer bulacak"
Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan da uzak tuttuğunu aktaran Eren, şu ifadeleri kullandı:
"Biz, tüm Türkiye'nin, özellikle de gençlerimizin futbol dışındaki spor dallarıyla da tanışmasını arzu ediyoruz. TRT Spor2'de bu amacımız için çok çalışacağız. İlgili spor branşı nasıl oynanır, bulunduğunuz şehirde nerede yapabilirsiniz gibi programlar TRT Spor2'de yer alacak. TRT Spor2 ile Türk sporu yeni bir döneme başlıyor. Artık futbol haricindeki branşlar da ekranlarda daha fazla yer bulacak. İnanıyorum ki yıllar sonra olimpiyat oyunlarındaki başarımızdan bahsederken, çocuklarımızın TRT Spor2 sayesinde futbol dışındaki branşlara yöneldiğini ve bu başarılarının en büyük nedenleri arasında TRT Spor2'nin olduğunu konuşacağız. Çünkü marifet iltifata tabidir. Emeğin karşılığını ekranda görmek, gençleri teşvik edecektir diye düşünüyorum. TRT Spor2 ile Türk sporuna yeni bir soluk kazandıracağımıza canıgönülden inanıyorum. TRT Spor2, Dünya Atletizm Şampiyonası'yla ilk iddialı yayını gerçekleştirecek. Şampiyonanın bütün yönlerini ekrana getireceğiz. Ekibimiz de biz de hazırız. Atletizm ile ilgilenenleri ve tüm sporseverleri TRT Spor2'nin keyfini çıkarmaya davet ediyorum. 'Sporun her rengi' sloganıyla test yayınına başlayan TRT Spor2 kanalı, tüm spor camiasına ve yayıncılık sektörüne hayırlı olsun."
"TRT, her yaş grubundan hedef kitleye temas etmeyi çok önemsiyor"
İbrahim Eren, TRT'nin serüvenini tek kelimeyle "öncülük" olarak tanımlayarak, şunları kaydetti:
"TRT'nin sahip olduğu birçok değer arasında öne çıkanlardan bir tanesi de, kendisini takip edenlere yol açan bir öncü kimliği olması. Milletimizin hafızalarında canlılığını koruyan birçok ilki gerçekleştiren TRT, her yaş grubundan hedef kitleye temas etmeyi çok önemsiyor. İngilizce ve Arapça başta olmak üzere yabancı dillerde yaptığımız etkili yayınlar, haber programları, diziler, tarihin ruhunu incitmemeyi şiar edinen yapımlar, Türk yönetmenlerin gözünden dünyaya başka açılardan bakan belgeseller, animasyon diziler, dijital mecralarda ürettiğimiz içerikler gibi saymakla bitmeyecek birçok önemli yayıncılık başarısına imza attı, atmaya da devam ediyor."
"Kurumumuz, kamu yayıncısı olma bilinciyle ve öncü olma misyonuyla spora hep büyük önem verdi"
Spor alanında heyecan ve tecrübeyi birleştirip en iyi yayını yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Eren, "Hem takımında ilk kez forma giyen genç bir oyuncunun heyecanına hem de kulübüne yıllarca hizmet vermiş bir kaptanın deneyimine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Kurumumuz, kamu yayıncısı olma bilinciyle ve öncü olma misyonuyla spora hep büyük önem verdi. Rekabet duygusunu kaybetmeden, etik kurallar içerisinde kalarak ilkeli bir spor yayıncılığı yaptı. Magazin boyutundan çok, bir aktivite olarak sporun ta kendisi ile ilgilendi. Yüksek sesli tartışmalara teşne olmak yerine, kamuya yararı olan sportif etkinlikleri ekranlara taşıdı. Bugün de bu çizgide devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.