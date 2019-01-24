Trafik polislerinin kıyafetleri yeniden tasarlandı

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı" sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik polisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin üç ana özelliği olduğunu söyledi.

Kıyafetlerin özgün olduğunu belirten Soylu, "Kıyafetlerimiz, çizgileri de ihtiyaçları da arkadaşlarımızın talepleriyle, hem de kendi desenlerimizle birlikte özgünleştirildi." ifadesini kullandı.

"Algılanan yakalanma duygusu riskini yükseltmek" gibi politika belgelerinin bir ana maddesi olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Polisin görünürlüğü artar ve hemen hemen her tarafta olduğu hissedilirse, vatandaşlarımız kurala daha rahat uyar. Bu hepimiz için geçerli. Bu kıyafetler özellikle polisin görünürlüğünü daha fazla artıracak. Bu da bir politika belgesinin ürünü. Bu kıyafetlerin özgünlük, görünürlük ve kalite özelliği var. Bu kıyafetler çok kaliteli. Ayakkabılardan pantolonuna ve yazın giyeceği tişörte kadar özgün bir şekilde tasarlandı. İnanıyorum ki, trafik kazalarında da bunun azaltıcı bir etkisi söz konusu olacak."

"2019'da yaya öncelikli trafik konusunda bir kampanyayı başlatıyoruz"

Yaya öncelikli trafiğe dikkat çekmek için bir "devlet eylemi" düzenleneceğini belirten Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"TBMM, yaya öncelikli trafik konusunda bir kanun çıkardı. Yaya geçitleri, kavşaklar, okul önleri, hastane önlerinde öncelik yayanın. Onun için bu konuyu toplumsallaştırmak, yaygınlaştırmak ve özellikle gelecek nesillerimize sahiplendirmek için gerekli denetimlerini yapıyoruz. 2019'da yaya öncelikli trafik konusunda bir kampanyayı başlatıyoruz. Bu önümüzdeki günlerde başlayacak. Tarih belli, alt yapısı belli, kampanyanın materyalleri belli. Arkadaşlar bunun bir lansmanını yapacaklar. Bu lansmandan sonra 81 vilayette, bütün ilçelerimizde bu kampanyayı yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz."

- Trafik sorununun çözümünde büyük bir aşama kaydedeceğimizi ümit ediyoruz"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da Türkiye genelindeki tüm trafik birimlerinin sorumlu emniyet müdür yardımcıları ve bölge trafik denetleme müdürlerinin katılımıyla iki gün sürecek değerlendirme toplantısı yapılacağını söyledi.

Uzunkaya, toplantının, trafik hizmetleriyle ilgili hedeflenen ölüm ve yaralanmaların yüzde 50 azaltılması doğrultusundaki çalışmaların incelenmesinden, hangi noktada olduklarının değerlendirilmesinden, 2019 ve 2020 yılında yapılması düşünülen projelerin etap etap ortaya konulmasından ve ayrıntılı olarak ele alınmasından ibaret olduğunu ifade etti.

Böyle bir çalışmada, gelinen nokta itibarıyla oldukça olumlu ve ümit verici bir sürecin yaşandığını belirten Uzunkaya, ölümlü kaza ve ölüm sayılarındaki belirgin düşüşlerin trafikle ilgili mücadelenin doğru yolda yürüdüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Bu çerçevede, ilgili birimler ve illerdeki görevli personelin değerlendirmelerini Emniyet Genel Müdürlüğünün Trafik Hizmetleri üst yöneticileriyle paylaşacağını ve çıktılar üzerinden yıl boyunca birtakım çalışmaların hayata geçirileceğini vurgulayan Uzunkaya, "Ümit ediyoruz ki vatandaşlarımızın desteğiyle, yazılı ve görsel medyamızın bu konuda sağlayacağı bugüne kadar verdiği desteğe ilaveten daha güçlü desteğiyle, topyekun bir seferberlik ruhuyla trafik sorununun çözümünde büyük bir aşama kaydedeceğimizi ümit ediyoruz." dedi.

"Kıyafetler her mevsime göre tasarlandı"

Tanıtımı yapılan trafik birimlerinin yeni kıyafetlerine de değinen Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıyafetler her mevsime göre tasarlandı. Yazlık tişörtlerinden kışlık tişörtlerine, montlarına parkalarına kadar farklı şekilde dizayn edildi. Ama hepsinin ortak özelliği, görünürlüğünün yüksek oluşu, reflektif özelliklerinin yüksek oluşu ve özellikle de trafik sizin görünmeniz kadar karşı tarafı da görebilmeniz üzerine kurulu. Trafik polislerimizin zaman zaman yol kontrollerinde fark edilmemelerinden kaynaklı, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda mağdur olduğunu hatta çokça personelimizin hayatını kaybettiğini de biliyoruz. Bu yeni kıyafetler hem görünürlüğü hem son derece sağlıklı şekilde dizayn edilmiş olmaları açısından ve trafik polisimizin bugüne kadar kullandığı özellikle kravat ve benzeri giysilerinin çalışmalarını engelleyici yönü açısından son derece yararlı olacak. Görünürlük yönüyle de vatandaşımızın algısı yönüyle de oluşturacağı sempati yönüyle de inanıyorum ki trafik hizmetlerinde katkı sağlayacak."



Muhabir: Muhammed Boztepe, Ayşe Şensoy Boztepe