THY Bulgaristan kayak merkezlerine gidişi kolaylaştırdı

İSTANBUL

Türk Hava Yolları ve Pamporovo Mechi Chal'nin ortak düzenlediği, "Pamporovo'da 2019 Kış Kayak Sezonu" konulu basın toplantısı The Marmara Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, Bulgaristan'da özellikle Türk kayak sevenlere, gözde kayak merkezlerinde kayağı ulaşılabilir yapmak için çok cazip bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Gürkaynak, İstanbul'a kara yoluyla 460 kilometre uzaklıkta olan Pamporovo'ya THY ile ulaşmanın çok daha kolay olduğunu vurgulayarak, "THY olarak Sofya İstanbul arasında haftada 18 sefer icra ediyoruz. Bu nedenle Pamporova ekibiyle yeni bir paket ortaya çıkardık. Türk Hava Yolları, Türk kayak sevenler için Bulgaristan'daki kayak merkezlerine gidişi daha da kolaylaştırdı. İstanbul’dan bir saatlik uçak yolculuğu ile Sofya’ya ulaşmak mümkün. Sofya ile Pamporovo arasındaki mesafe ise yaklaşık olarak 3 saatte kat ediliyor." diye konuştu.

Mehmet Gürkaynak, 20 Şubat'tan itibaren Soyfa'ya düzenlenen öğlen seferinde 10 kişi ve üzeri grup ile gelenlere uçak biletini gidiş dönüş 109 dolardan satacaklarını kaydetti.

Pamporovo Kayak Merkezi’nin Üst Yöneticisi (CEO) Marian Beliakov ise grupların anlaşmalı otellerde kaldığı taktirde Sofya havalimanından Pamporovo'ya 150 avro civarındaki 225 kilometrelik transferin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Beliakov, beş yıldızlı otelde gecelik oda kahvaltı 45 avrodan başlayan fiyatlarla konaklama imkanı bulacak olan Türk turistlere ski pass biletlerinin de bedava verileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"6 günlük paket tur satın alanlara kayak ekipmanları ve kayak dersleri de ücretsiz olacak. Rodoplarda bulunan ve 80 yıllık kayak geçmişi olan Pamporovo'da 7 bin yatak kapasiteli 60'tan fazla otel ve 60 kilometre kayak pisti bulunuyor. Avrupa'nın en temiz ikinci havasına sahip bölgede kurulu olan kayak merkezinde yılın 240 günü güneşli geçiyor. Geçen kayak sezonunda 341 bin ski pass kartının yüzde 23'ü Türk turistler tarafından satın alındı. Küçük çocuklar için özel bir kayak pisti, ayrıca 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için yarım gün hizmet veren bir kayak yuvası bile mevcut. Türk turistler bizim en büyük önceliğimiz. Pamporovo'yu en fazla Türkler ziyaret ediyor."

Muhabir: Semra Orkan