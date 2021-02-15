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Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik operasyon: 718 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 40 ilde gözaltına alınanlar arasında bazı HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğunu bildirdi.

Tanju Özkaya   | 15.02.2021
Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik operasyon: 718 gözaltı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonda, 718 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca 40 ilde operasyon düzenlendi.

Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri sürüyor.

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