Euro
10.38
Dolar
8.49
BIST 100
1,424.24
Altın
1,913.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında konuşuyor.
logo
Türkiye

Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.06.2021
Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçan bir terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaptı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubunun 2008'de terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son haftaların en düşük seviyesinde
Malezya'da Kovid-19 nedeniyle tam karantina uygulaması başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'dan kaçan iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
PKK'nın 'zengin olma vaadiyle' kandırdığı çocukları istismarı emniyet raporunda

PKK'nın 'zengin olma vaadiyle' kandırdığı çocukları istismarı emniyet raporunda
Artık tek hedefleri hayatta kalmak olan teröristlerin çaresizlikleri her geçen gün artıyor

Artık tek hedefleri hayatta kalmak olan teröristlerin çaresizlikleri her geçen gün artıyor