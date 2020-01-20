Euro
6.54
Dolar
5.89
BIST 100
122,595.60
Altın
1,561.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.

Andaç Hongur   | 20.01.2020
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti

İstanbul

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." denildi.

Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.

TEMA Vakfının Twitter hesabından vefat eden Hayrettin Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden uğurlanacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı

Benzer haberler

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti