TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.
İstanbul
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın Twitter hesabında yer alan duyuruda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun." denildi.
Hayrettin Karaca'nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek.
TEMA Vakfının Twitter hesabından vefat eden Hayrettin Karaca'nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden uğurlanacağı duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.