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TDV İslam Ansiklopedisi'nin 'İstiklal Marşı' maddesi görsellerle zenginleştirildi

- "islamansiklopedisi.org.tr" adresinde okurların dikkatine sunulan maddenin yeni görselleri arasında, İstiklal Marşı'nın Osmanlı Türkçesiyle ve Latin harfli olarak yayımlandığı gazete sayfaları yer alıyor

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.03.2021
TDV İslam Ansiklopedisi'nin 'İstiklal Marşı' maddesi görsellerle zenginleştirildi Fotoğraf: Aişe Hümeyra Buloval / AA

İstanbul

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin "İstiklal Marşı" maddesinin dijital versiyonu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü münasebetiyle güncellendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı vesilesiyle TBMM tarafından 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesinin ardından TDV İslam Ansiklopedisi de bu anlamda edebiyat tarihçisi merhum Prof. Dr. Orhan Okay tarafından kaleme alınan "İstiklal Marşı" maddesini yeni ve orijinal görsellerle zenginleştirdi.

"islamansiklopedisi.org.tr" adresinde okurların dikkatine sunulan maddenin yeni görselleri arasında, İstiklal Marşı'nın Osmanlı Türkçesiyle ve Latin harfli yayımlandığı gazete sayfaları yer alıyor.

Maddede ayrıca Foto Mükerrem tarafından Milli Mücadele propagandası amacıyla 1922 yılında yayımlanmış olan kartpostal serisi de araştırmacıların ilgisine sunuluyor.

Bazı şehirlerin Yunan işgalinden kurtuluşu vesilesiyle yayımlanan bu kartpostalların her birisi üzerinde İstiklal Marşı'nın bir kıtasına yer verilmiş, ayrıca söz konusu şehrin işgal ve kurtuluş tarihleri kaydedilmişti.

İstiklal Marşı'nın son kıtasının yer aldığı "Yadigar-ı Misak-ı Milli" başlıklı kartpostal ise Milli Mücadele'yi yürüten Gazi Mustafa Kemal Paşa ve cephedeki arkadaşlarının fotoğraflarını kapsıyor.

Ansiklopedinin "Mehmet Akif Ersoy" maddesi de daha önce İstiklal Marşı şairinin vefatının 83. yılı vesilesiyle güncellenmiş ve matbu versiyonda yer almayan çok sayıda yeni fotoğraf ve görsel malzemeyle zenginleştirilmişti.

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