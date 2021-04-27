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Türkiye

'Tam kapanma' sürecinde yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesi zorunlu olacak

Abidin Mutlu Bozdağ   | 27.04.2021
'Tam kapanma' sürecinde yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesi zorunlu olacak

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta yapılacak yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını ve yolcuların zorunlu seyahat hallerini belgelendirmek kaydıyla seyahat edebileceklerini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeme kararı alınmıştır. Yolcularımız, zorunlu seyahat hallerini belgelendirmek kaydıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarından izin alarak seyahat edebileceklerdir."


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