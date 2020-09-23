Euro
8.98
Dolar
7.69
BIST 100
1,102.65
Altın
1,867.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı

Biga'ya bağlı Akyaprak köyündeki sulama amaçlı kullanılan göletten 4 kafatası ile çok sayıda kemik çıktığı bildirildi.

Serten Akkaya   | 23.09.2020
Suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı

Çanakkale

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, suyu boşaltılan bir göletten 4 kafatası ile çok sayıda kemik çıktı.

Biga'ya bağlı Akyaprak köyündeki sulama amaçlı kullanılan gölette pompa arızası meydana geldi. Arızanın giderilmesi için göletin suyunun boşaltılmasına karar verildi.

Bunun üzerine suyun büyük bölümünün boşaltıldığı göletin zemininde 4 kafatası ile çok sayıda kemik olduğu görüldü.

Çevrede hayvan otlatan çobanların durumu fark etmesi üzerine köy muhtarı Rıdvan Yaşar jandarmaya bilgi verdi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından toplanan 4 kafatası ve kemikler, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Köy muhtarı Yaşar, bölgede eski bir yerleşim yeri ve mezarlık bulunduğunu tahmin ettiklerini, bu kemiklerin su altında kalan mezarlıktan çıkmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Rıdvan Yaşar, arızanın giderilmesi için göletteki suyun tamamının boşaltılarak, başka kemik bulunup bulunmadığının araştırılacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 754'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri artan vakalara rağmen esnetiliyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 205 bin 503'e yükseldi

Benzer haberler

Suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı

Suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı

Gökçeada feribot seferlerinde yeni düzenleme

Öğrenci olarak adım attığı antik kente ömrünü adadı

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçici çalışma halatı montajı tamamlandı

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçici çalışma halatı montajı tamamlandı
'Simgelerin köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajı başladı

'Simgelerin köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajı başladı
'Denizlerin prensi' lüfer kilogramı 170 liradan tezgahta

'Denizlerin prensi' lüfer kilogramı 170 liradan tezgahta