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Suşehri'nde koronavirüs nedeniyle 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

Sivas'ta Suşehri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesini yasakladı.

Faruk Kara   | 01.04.2020
Suşehri'nde koronavirüs nedeniyle 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

Sivas


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sivas'ta Suşehri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı başkanlığında toplandı. 

Kaymakam Sarı, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından ilçeyi ve vatandaşları korumak için bazı kararlar aldıklarını belirtti.

İstanbul başta olmak üzere il dışından gelen tüm vatandaşların evlerinde 14 gün kalması yönünde karar aldıklarını bildiren Sarı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza 14 gününü dolduruncaya kadar evlerinde karantinada kalacaklarına dair taahhütname imzalattırılacak. Toplu taşıma araçları Suşehri'nden sadece Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerine yolcu taşıyabilecek, Sivas merkeze ve diğer ilçelerimize ancak seyahat belgesi olanları taşıyabilecek."

Üç kişi yan yana yürüyemeyecek

Sivas'a giden özel araçlar için de koltuk kapasitelerinin yarısından fazla yolcu taşımalarının yasaklandığını belirten Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Özel araçlarda 3 kişi yolculuk yapabilecek. Şehir içi dolmuşların yolcu taşıma faaliyetlerine son verilecek. 3 kişiden fazla yan yana yürümek ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunmak yasaktır. Mevsimlik işçilerin sağlık kontrolü sağlanacak. Kapanan şantiyelerde çalışan işçilerin evlerine dönmelerine izin verilmeyerek, şantiyelerinde karantinada kalmaları sağlanacak. Bu kararlar ilçe halkımızın sağlığı ve güvenliği açısından önemli. Herkesin bu kararlara uymasını arzu ediyoruz, yoksa yasal işlemler yapılacak."

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