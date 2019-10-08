Euro
6.38
Dolar
5.83
BIST 100
101,859.30
Altın
1,503.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine katılıyor
logo
Türkiye

'Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sınır güvenliğimize dikkat etmeli ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız." dedi.

Tevfik Durul   | 08.10.2019
'Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, El Cezire Televizyonu'na Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin diğer ülkeler gibi sınırlarının güvenliğini korumayı hedeflediğini belirten Kalın, "Sınır güvenliğimize dikkat etmeli ve Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Kalın, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatın bölgede demografiyi değiştirmekle ilgisi olmadığının, bunu asıl yapanın YPG/PKK olduğunun altını çizerek, YPG/PKK'nın Arap, Türkmen, Hristiyan kasabalarını işgal ederek insanları buradan ayrılmaya zorladığını vurguladı.

"Güvenli bölge, mültecilerin Suriye'ye dönmesi için"

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gözlemevinin (HRW) bu zorla yerinden etmelere ilişkin iki ayrı rapor hazırladığına değinen Kalın, söz konusu raporlarda, "PYD/YPG'nin bu bölgelerdeki bazı faaliyetlerinin savaş suçu niteliği taşıdığını" aktardığını söyledi.

Kalın, YPG/PKK'nın "DEAŞ'a karşı savaşta yer aldığı söylemi nedeniyle bu raporların görmezden gelindiğini" belirterek, "Güvenli bölge, mültecilerin Suriye'ye dönmesi için." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye ve Suriyeliler için herkesten çok katkı ortaya koyduğuna dikkati çeken Kalın, YPG/PYD terör unsurlarından temizlenen Cerablus, Azez ve El Bab gibi bölgelere geri dönüşlerin yaşandığını anımsattı.

Kalın, aynı durumun Fırat'ın doğusunda da yaşanacağına işaret ederek, yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu insanları zorla ülkelerine geri yollamayacağına vurgu yaptı.

PKK'nın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü kabul edildiğini aktaran Kalın, ABD'nin bu terör örgütleriyle olan yakın ilişkisinin de müttefiklik ruhuna aykırı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

Esed rejimi Anayasa Komitesi üyesini alıkoydu

Esed rejimi Anayasa Komitesi üyesini alıkoydu

YPG/PKK'lı teröristler operasyonu duyunca gizlendiler

Suriye Milli Ordusu, Münbiç cephe hattına yığınak yaptı

'Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız'

'Suriyelilerin güvenli ve gönüllü dönmelerini sağlamalıyız'
Trump'tan 'YPG/PKK' açıklaması

Trump'tan 'YPG/PKK' açıklaması

Suriyeli aşiretlerden Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyona destek

Suriyeli aşiretlerden Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyona destek