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Türkiye

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı

Hatay Reyhanlı'da hudut kartalları yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirlendi.

Selma Kasap   | 24.02.2021
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirtildi.

Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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