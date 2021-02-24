Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı
Hatay Reyhanlı'da hudut kartalları yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirlendi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirtildi.
Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.