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Türkiye

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

Halil Demir,Hüseyin Bağış   | 01.03.2020
Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu düzenleyen 301. maddesi ile "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunu düzenleyen 302. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gönderilen talimat yazısı üzerine harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, arama ve el koyma kararı doğrultusunda Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama yapıyor.

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