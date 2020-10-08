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Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Edizer tabiplik görevinden de açığa alındı

Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı.

Duygu Yener   | 08.10.2020
Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Edizer tabiplik görevinden de açığa alındı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı. 

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesine gönderildi.

Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi.

Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.

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