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Sosyal medyada bir kadını öldürme tehdidinde bulunan şüpheli tutuklandı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli S.B, "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Başak Akbulut Yazar   | 15.02.2021
Sosyal medyada bir kadını öldürme tehdidinde bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok'ta yaptığı canlı yayında bir kadını öldürmekle tehdit eden "Merlin Samirşah" rumuzlu şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.B.'nin" silahla tehdit" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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