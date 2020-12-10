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Türkiye

Sonbahardan kalma hazan renkleriyle Karadeniz'e büyüleyici yolculuk

Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, sonbahardan kalan farklı renk tonları arasında sürücülere tabiatın büyüleyici güzelliyle yolculuk etme fırsatı sunuyor.

Cem Ali Kuş   | 10.12.2020
Sonbahardan kalma hazan renkleriyle Karadeniz'e büyüleyici yolculuk Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Düzce

Doğal kaynak suları ile çınar, gürgen, çam ve kestane ağaçlarının Karadeniz iklimini hissettirdiği yolda durarak, fotoğraf çeken sürücüler, yolculukları boyunca sonbahardan kalan güzel manzaranın keyfini yaşıyor.

Dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca kesiminde doğanın sunduğu eşsiz güzellik drone ile görüntülendi.

Yolun Kabalak, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde oluşan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 34 kilometrelik yol boyunca doğanın her tonunu sürücülere hissettiren yol, kendisini yavaş yavaş kışın beyaz örtüsüne hazırlıyor.

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