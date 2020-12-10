Sonbahardan kalma hazan renkleriyle Karadeniz'e büyüleyici yolculuk
Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, sonbahardan kalan farklı renk tonları arasında sürücülere tabiatın büyüleyici güzelliyle yolculuk etme fırsatı sunuyor.
Düzce
Doğal kaynak suları ile çınar, gürgen, çam ve kestane ağaçlarının Karadeniz iklimini hissettirdiği yolda durarak, fotoğraf çeken sürücüler, yolculukları boyunca sonbahardan kalan güzel manzaranın keyfini yaşıyor.
Dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca kesiminde doğanın sunduğu eşsiz güzellik drone ile görüntülendi.
Yolun Kabalak, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde oluşan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yaklaşık 34 kilometrelik yol boyunca doğanın her tonunu sürücülere hissettiren yol, kendisini yavaş yavaş kışın beyaz örtüsüne hazırlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.