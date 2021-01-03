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Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alındı

Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Tezcan Ekizler   | 03.01.2021
Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelenler yurtlarda karantinaya alındı Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

İngiltere'den geldiği belirlenen 60 kişi, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Gazi Ayşe Hanım Yurdu'na yerleştirildi. 

Bazı kişiler, karantinadaki yakınlarına kıyafet ve çeşitli eşyalar getirdi. Karantinada bulunanların, hava almak için zaman zaman balkona çıktıkları gözlendi.

Yurt binasında AFAD, polis ve sağlık ekibi görev yapıyor.

İzmir Valiliği, dün, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunan ve Türkiye’ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, 14 gün boyunca karantina altına alınacaklarını bildirmişti.

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