Sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.
Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sakin bir gün yaşadı.
Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.
Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'nde ise turist gruplarının gezdiği görüldü. Bazı vatandaşlar da Eminönü'ndeki açık kalan iş yerlerinden alışveriş yaptı.
Belediye ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek caddelerdeki ağaçların budama, parklarda temizlik gibi işlemleri gerçekleştirdi.
Beykoz Sahili'nde sokak ve caddelere sessizlik hakim oldu. Saat 17.00'ye kadar açık olacak market, manav gibi işletmelerden bazı vatandaşların alışveriş yaptıkları görüldü.
Adana
Adana'da insanların yoğun kullandığı Büyük Saat, Ziyapaşa ve Turgut Özal bulvarları ile Atatürk Caddesi'nde, ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.
Polis ekipleri, kentin belli noktalarında önlem alarak denetimlerde bulundu.
Mersin
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda önlem aldı.
Kısıtlama nedeniyle kıyı şeridindeki oturma grupları ve yürüyüş yollarında sakinlik yaşanırken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu meydanlarında da sükunet hakim oldu.
Polis ekipleri sahilde sık sık devriye görevi yaptı.
Hatay
Hatay'da da özellikle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Atatürk, Saray ve Gündüz caddelerinde sessizlik hakim oldu.
Tarihi Uzun Çarşı'da tüm dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu, bölgede sadece belediye işçilerinin temizlik çalışması yaptığı görüldü.
Osmaniye
Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.
Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli Meydanları da sessizliğe büründü.
Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.
Kayseri
Kayseri'de kısıtlamayla birlikte Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.
Yozgat
Yozgat da sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sessiz günlerinden birini yaşadı. Kentin en işlek caddelerinden Lise Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
Kısıtlamadan muaf olan iş yerleri çalışırken, ekmek fırınları bakkal ve marketlere ekmek dağıtımı yaptı.
Kırıkkale
Kırıkkale'de dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde ıssızlaştı.
Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.
Kırşehir
Kırşehir'de Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.
Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentin yoğunluk yaşanan Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddeleri ile Ahi ve Cacabey meydanları da tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.
Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.
Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.
Nevşehir
Nevşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dün akşam saatlerinden itibaren sakinlik yaşanıyor.
Cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin en düşük seviyeye indiği kentte, polis ekipleri çeşitli kavşaklarda uygulama noktası oluşturdu.
Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.
Sivas
Sivas'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kentin en işlek noktaları Atatürk ve İstasyon caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.
Polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.
Niğde
Niğde'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.
Edirne
Edirne'de kısıtlama kapsamındaki kişiler evlerinde kaldı.
Selimiye Camisi ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.
Kentte normal günlerde işlek olan meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.
Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Vatandaşların evde kalmasıyla, kentin işlek noktaları Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.
Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.
Van
Van'ın en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.
Polis ekipleri, kavşaklarda denetimler yaptı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.
Bitlis
Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "evde kal" anonsları yaptı.
Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Muş
Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yapıyor.
Hakkari
Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sessizliğin hakim olduğu kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Trabzon
Polis ekipleri ve görevliler haricinde dışarıda kimsenin görülmediği Trabzon'da, belediye işçileri bazı bölgelerde çalışmalarını yürütüyor.
Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Karadeniz Sahil Yolu'nda da sadece kısıtlama dışında kalan araçların seyahat ettiği görüldü.
Ordu
Ordu'da kısıtlama nedeniyle en işlek noktalar Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddeleri ile sahil kesiminde sessizlik hakim.
Sahil bandında belediye personelinin, park ve bahçe ile temizlik işlerini yürüttüğü gözlendi.
Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiğinin oldukça azaldığı, polis ekipleri ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.
Gümüşhane
Gümüşhane'de de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakinlik hüküm sürüyor.
Kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.
Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.
Bayburt
Bayburt'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler ile birlikte kentte sessizlik hakim oldu.
Sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların hassasiyet gösterdikleri gözlendi.
Cumhuriyet, Türkistan ve Semerciler caddeleri ile Tarihi Saat Kule Meydanı'nda tedbirler nedeniyle en sakin günlerden biri yaşanıyor.
Giresun
Giresun'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı sessizliğe büründü.
Polis ekipleri ise araçlarıyla seyir halinde olan sürücüleri denetleyerek kimlik kontrolü yaptı.
Giresun Belediyesi temizlik işçileri de sokaklarda temizlik çalışması yürüttü. Kısıtlamadan muaf olan esnaf ise saat 10.00'dan itibaren iş yerlerini açtı.
Rize
Rize'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sakin bir gün yaşanıyor.
Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde araç ve yaya trafiği çok düşük seviyede seyrediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Rize Belediyesi ekipleri ise yaya kaldırımlarında yenileme çalışması yapıyor.
Polis ve zabıta ekipleri, sokakta bulunanların kimlik ve görevlendirme belgelerini kontrol ediyor.
Diyarbakır
Kentin işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Cadde ve sokakların boş kaldığı kentin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında bulunan merkez Sur ilçesinde de sessizlik hakim oldu.
Antalya
Ağırladığı turist sayısı bakımından Türkiye'nin "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, vatandaşlarla ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları tenhalaştı.
Konyaaltı'ndaki plajlarda, kısıtlamadan muaf olan az sayıda turist, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.
Şehrin işlek yerlerindeki Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde ise sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların olduğu gözlendi.
Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.
Muğla
Muğla ve turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı.
Hafta sonları yoğunluk yaşanan "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerini yaşıyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla ünlü Akyaka sahili, farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajının yanı sıra Çınar ve Akçapınar sahillerinde de sessizlik hakim oldu.
Akyaka girişinde, sahil ve plajlarda jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Marmaris'te başta Atatürk Meydanı olmak üzere, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, İçmeler Plajı, sahiller ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilçede, polis ekipleri denetimler yaptı.
Muğla'nın diğer gözde turizm merkezleri Bodrum ve Fethiye'de de sahiller ve sokaklar boş kaldı.
Isparta ve Burdur
Isparta ve Burdur'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.
Isparta'da kentin en işlek caddeleri Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet'te sessizlik hakim oldu.
Burdur'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kenttin cadde ve sokaklar sessiz kaldı.
Kentte normal günlerde yoğunluk yaşanan Gazi, Atatürk ve İstasyon caddeleri boş kaldı.
Polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı, Çatalpınarı ve Köprübaşı kavşaklarında denetimlerini artırdı.
Sakarya
Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarı çıkan vatandaşlara ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürdü.
Kocaeli
Kocaeli'nin en işlek merkezlerinden Hürriyet ve Fethiye Caddesi ile Kent Meydanı sessizliğe büründü.
Görevliler ve kısıtlamadan muaf olanlar dışında dışarı çıkan olmadı.
Kent genelinde önlem alan polis ekipleri denetim yaparken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.
Zonguldak
Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.
Kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.
Bolu
Bolu'da kentin en işlek bölgeleri olan İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı, Anıt Park ile Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunun kent merkezi kesiminde sessizlik hakim oldu.
Özellikle en kalabalık noktalar arasında yer alan Kent ve Demokrasi meydanları da sessiz kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin 16 noktasında uygulama yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ve maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.
Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar ise izin belgelerini polis ekiplerine göstererek yollarına devam etti.
Ayrıca bazı vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, market ve manavlara giderek alışveriş yaptığı gözlendi.
Öte yandan Bolu Belediyesi ekipleri, boş kalan sokak ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Karabük
Karabük'te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ile sokakları sessizliğe büründü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı. Kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşlar yollarına devam etti.
Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, market ve manavlara giderek alışveriş yaptığı görüldü.
Bartın
Bartın'da vatandaşların normal zamanda yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlenen kentte vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, markete giderek alışveriş yaptığı görüldü.
Düzce
Düzce'de vatandaşların diğer günlerde yoğunluk oluşturduğu yerlerden Anıtpark ve Belediye Meydanı, İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve çevresinde sessizlik hakim oldu.
Kentte vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.
Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetliyor.
Kentte vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan bakkal, fırın, markete giderek alışveriş yaptığı görüldü.
Bursa
Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarında yoğunluk gözlenmedi.
Polis ekiplerinin de birçok noktada uygulama yaptığı kısıtlamaya, büyük oranda uyuluyor.
Eskişehir
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehir'de büyük oranda riayet edildi.
Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'in işlek noktalarında polis ekiplerince denetimler yapıldı. Genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken zaman zaman anonslarla "evde kal" çağrısında bulunuldu.
Balıkesir
Balıkesir'de Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Alihikmet Paşa Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.
Manyas ilçesinin Hükümet, Maltepe, İnönü ve Bandırma caddelerinde de tedbirler kapsamında kısıtlamaya uyulduğu görüldü.
Polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı.
Yalova
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Yalova'daki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kentin önceden işlek olan cadde ve sokakları ile sahil bölümlerinde görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi.
Ayrıca Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı gözlendi.
Kütahya
Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizlik hakim oldu.
Polis ekipleri ise kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Bilecik
"Türkiye'nin Tatil Yolu" olarak nitelendirilen İstanbul-Antalya güzergahının Bilecik bölgesinde, kentin işlek alanları olan Tevfik Bey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.
Kent genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe bürünürken özellikle hafta sonları binlerce insanı ağırlayan Şeyh Edebali Türbesi ve çevresinde de sükunet hakim oldu.
Kent girişinde ve mahallelerde denetim yapan polis ekipleri, zaman zaman megafon yardımıyla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Samsun
Samsun'da İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.
Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.
Polis ekipleri, kentteki kavşaklarda denetim yaptı.
Kastamonu
Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sakinlik hüküm sürüyor.
Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.
Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.
Sinop
Sinop'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.
Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dün akşam saatlerinden itibaren sakinlik yaşanıyor. Cadde ve sokaklarda insan ve araç trafiğinin en düşük seviyeye indiği kentte, polis ekipleri çeşitli kavşaklarda uygulama noktası oluşturdu. İnsanların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü.
Çorum
Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim.
Kısıtlamanın başlamasıyla şehrin ana arterleri Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları boş kalırken denetimler aralıksız sürüyor.
Çoğu esnafın iş yerini açmadığı kentte kısıtlamaya uyulduğu görülüyor.
Çankırı
Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddeler boşaldı.
Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.