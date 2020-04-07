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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Türkiye

Sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere para cezası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı.

Alibey Aydın   | 07.04.2020
Sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere para cezası

Kütahya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaş altı gençlerin bir araya geldiğini belirledi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.

Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.

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