Siyasi liderler şehitler için başsağlığı mesajları paylaştı
Siyasi parti liderleri, terör örgütü PKK'nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit etmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.
Ankara
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilediği mesajında, "Bırakın 'PKK ya da PYD'ye sırtımızı dayadık' diyenleri, terörist başının heykelini dikmekten bahsedenleri, artık, 'pe ke ke' diyerek safını terör örgütünden yana seçen ve bu kanlı eylemlerin sahibi PKK'ya terör örgütü demeyen hainlerin Meclis'te de Türkiye'de de yeri yurdu olmamalıdır." ifadelerini kullandı.
#Gara 13 şehidimizin daha önce çeşitli zamanlarda pkk tarafından kaçırılan kahramanlarımız olduğu bilgisi Malatya Valimiz'ce açıklanınca acımız daha da arttı. Rabbim ailelerine sabırlar versin. Tesellimiz onları şehit eden 48 pkk terör örgütü itinin cehennemi boylamış olmasıdır. pic.twitter.com/hBjdVsAaxs— Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) February 14, 2021
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gara'da alçakça bir saldırıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyorum." mesajını paylaştı.
#Gara’da alçakça bir saldırıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) February 14, 2021
Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK’yı şiddetle lanetliyorum!
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Gara'da hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun. Bu alçakça saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
#Gara 'da hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla #şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağolsun.— Önder Aksakal (@OnderAksakal) February 14, 2021
Bu alçakça saldırıları şiddetle kınıyor ve lânetliyorum.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Teröre lanet olsun! Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kahrolsun PKK." paylaşımını yaptı.
Teröre lanet olsun!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 14, 2021
Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun. #KahrolsunPKK
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Rehin aldıkları 13 vatandaşımızı teröristler haince şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizler son nefesimize kadar vatanımızı müdafaa etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.
PKK alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Rehin aldıkları 13 vatandaşımızı teröristler haince şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum.— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) February 14, 2021
Bizler son nefesimize kadar vatanımızı müdafaa etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/DSyLQR0wR2
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen savunmasız 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hain terör örgütü pkk tarafından şehit edilen savunmasız 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyorum.— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) February 14, 2021
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Alıkonulan 13 vatandaşımızın Gara'daki terör eyleminde PKK tarafından şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
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Alıkonulan 13 vatandaşımızın #Gara‘daki terör eyleminde PKK tarafından şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Ali Babacan (@alibabacan) February 14, 2021
Vatandaşlarımıza Allah‘tan rahmet, ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum.