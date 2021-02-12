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Sivil havacılıkta idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında yükseltildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 12.02.2021
Sivil havacılıkta idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'i" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2020 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 9,11 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara bu yıl 1731 lira ila 34 bin 812 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Sigara içen yolcuya 2 bin 841 lira ceza

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik'te Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ'e" göre de izin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 18 bin 943 lira ceza uygulanacak.

Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 18 bin 943 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişilerle, uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 2 bin 841 lira idari para cezası verilecek.

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