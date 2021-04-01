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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen çobanın cenazesi Siirt'te defnedildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden çobanın cenazesi, Siirt'te toprağa verildi.

Mehmet Niyazi Deniz   | 01.04.2021
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen çobanın cenazesi Siirt'te defnedildi Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz/AA

Siirt

Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada, teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 3 çocuk babası Cemil Kaçar'ın (42) cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Siirt'e getirildi.

Kaçar'ın cenazesi, Şeyh Musa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından caminin mezarlığına defnedildi.

Törene katılanlar teröre lanet okudu.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Cemil Kaçar (42) Silopi Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetmişti.

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