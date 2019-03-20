Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 yaralı
Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı.
Şırnak
Alınan bilgiye göre, Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerin Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi " operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler bölgeye gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Diğer askerin tedavisi sürüyor.
Bölgede operasyon devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.