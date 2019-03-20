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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 yaralı

Cudi Dağı bölgesinde yapılan operasyonda PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit düştü, bir asker yaralandı.

20.03.2019
Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 yaralı

Şırnak

Alınan bilgiye göre, Cizre Asayiş Komutanlığına bağlı birliklerin Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik "Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi " operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda arazi arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler bölgeye gelen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden biri, yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Diğer askerin tedavisi sürüyor.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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