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Siirt'te PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Fecri Barlık   | 10.06.2021
Siirt'te PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

Saldırıda, üs gölgesinde görevli güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit düştü, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit Babat'ın cenazesi ile yaralı güvenlik korucusu Bulut, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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