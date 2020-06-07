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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor - İstanbul
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'Şelaleli cami' normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Kırşehir'de "şelaleli cami" olarak bilinen ve Bakara Suresi'ndeki doğa anlatımlarından ilham alınarak yaptırılan Mehmet Mermer Hamidiye Camisi, normalleşme sürecinin başlamasıyla hizmete açıldı.

Abdullah Yıldız   | 07.06.2020
'Şelaleli cami' normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Kırşehir'de, Abdülhamid Han'ın bağışı ile yaptırılan mescidin yerine inşa edilen ve doğa figürlü iç süslemeleriyle dikkati çeken Mehmet Mermer Hamidiye Camisi, normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bakara Suresi'nin 22. ayetindeki anlatımdan ilhamla Azeri mimarlar tarafından iç mimarisi planlanan cami, kıblegahında şelale, duvarlarında kavak, çiçek ve çit resimleri, tavanında gökyüzü figürleri, zemininde toprak ve çimen görünümlü halılar, dışında da Arapça yazılan büyük "Allah" yazısı ile dikkati çekiyor.

Ankara-Kayseri kara yolu Yenice Mahallesi'nde 1910'lu yıllarda kerpiçten küçük bir mescit olarak yaptırılan ve ihtiyaca cevap vermeyince yaklaşık 5 yıl önce yenilenen camide, normalleşme sürecinde öğle ve ikindi namazları kılınmaya başlandı.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla Ankara ve Kayseri başta olmak üzere çevre illerden kente gelenler, "şelaleli cami" olarak ününü duydukları camiyi ziyaret ederek fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Mehmet Mermer Hamidiye Camisi Yaptırma Derneği Başkanı İsmet Yapıcı, AA muhabirine, Bakara Suresi'nin 22. ayetinden ilham alarak yaptırdıkları caminin, çevre illerden ve yurt dışındaki gurbetçilerden çok sayıda ziyaretçisi olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde ziyaretçi sayısının azaldığını belirten Yapıcı, yeni alınan kararlarla başlayan normalleşme sürecinde ziyaretçi sayısının arttığını, öğle ve ikindi namazlarına gelenlerin de çoğaldığını ifade etti.

Yapıcı, salgın sürecinden sonra caminin eski günlerine döneceğine inandığını dile getirerek, "Camimize ilk günden beri ilgi çok yoğun. Pandemi sürecinde ziyaretçiler azaldı ama tamamen kesilmedi. Yine de gelenler, görmek isteyenler oluyor. Bugün bile, Kayseri'ye giderken bir aile, özellikle camiye uğramak istemiş. İçeri girerek fotoğraflarını, görüntülerini çektiler. Bundan sonra daha fazla yoğunluk olacaktır. Serbestleşme arttıkça camimiz eski yoğunluğunu yaşayacaktır. Şehir dışından, yurt dışından gelmek isteyen pek çok meraklısı var." diye konuştu.

Yurt dışından gelemeyen gurbetçilerin de, akrabalarına caminin fotoğraf ve görüntüsünü çektirdiğini kaydeden Yapıcı, "Buranın görüntülerini isteyenlere gönderiyorlar. Yani burası merakın arttığı, gündemden düşmeyen bir cami." dedi.

Cami imamı Mustafa Elmalı da caminin dezenfekte edildiğini belirterek, "Bütün camilerimizde olduğu gibi burada da gerekenler yapıldı. Herkes gönül rahatlığıyla gelebilir. Sosyal mesafeye uyarak, maske ve seccade ile namazlarını kılmaları, kendi sağlıkları açısından önemli." ifadelerini kullandı.

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