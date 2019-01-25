Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hali sürecek

ANKARA

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan telekonferans sistemiyle bağlandı. Demirtaş'ın diğer avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri de duruşma salonunda hazır bulundu.

İddia makamı, Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren bulguların varlığı ve tutuklulukta geçen sürenin istenen ceza miktarına göre ölçülü olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapmayacağını belirten Demirtaş, tahliye talebinin olmadığını ifade etti.

Demirtaş'ın avukatları itirazda bulunacak

Demirtaş'ın avukatları ise dava dosyalarının soyut suçlamalardan oluştuğunu, müvekkillerinin haksız yere cezaevinde tutulduğunu öne sürerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesine, tutuklama kararına ilişkin itirazda bulunacaklarını belirtti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren bulguların varlığı ve savunmasını tamamlamamış olması gerekçesi ile tutukluluğunun devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 24 ve 25 Nisan'da devam edilecek.

Muhabir: Bilal Acar