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Türkiye

Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda 480 kilogram bal ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmak istenilen 480 kilogram bal ele geçirildi.

Göksel Yıldırım   | 13.02.2021
Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda 480 kilogram bal ele geçirildi

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı bir araç, yapılan analizde riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Taramada, aracın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç arama hangarına alınarak yakıt deposu kontrol edildi. Yapılan incelemede, aracın yakıt deposunun bir bölümünde "zula" tabir edilen özel bir bölme yapıldığı ve içine bal gizlendiği anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, sürücüsünün yakıt dolu olduğunu beyan ettiği araç deposundan 480 kilogram bal çıkarıldı. Ele geçirilen balın kestane balı olduğu belirlendi.

Sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmek istenilen 480 kilogram kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konulurken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

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